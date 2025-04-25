У Києві знову зафіксували рекордну температуру повітря

Температура 24 квітня побила рекорд 1950 року.

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У Києві у четвер, 24 квітня, зафіксували температурний рекорд, а саме 27,4°С тепла. Це вище попереднього рекорду у 1950 році. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.

Температура повітря після полудня досягла 27,4 °С, що на 0,4°С вище ніж у 1950 році», - повідомили там.

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