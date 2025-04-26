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В Україні прогнозують суху погоду і заморозки на вихідних

23:31, 26 квітня 2025
Погода в Україні на 27028 квітня: без істотних опадів, місцями заморозки.
В Україні прогнозують суху погоду і заморозки на вихідних
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У неділю, 27 квітня, в Україні переважатиме суха погода. Опади можливі лише вночі в Криму та вдень у східних областях — там місцями очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно північного напрямку, швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, проте в більшості регіонів, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0–5°. У західних та північних областях можливі заморозки і в повітрі — до -3°. Вдень температура підніметься до 7–12° тепла, на Закарпатті та півдні країни — до 11–16°.

У Києві в неділю опадів не очікується. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі температура складе 1–3° тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0–2°. Вдень прогнозується 10–12° тепла. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура у Києві цього дня була зафіксована у 2013 році — +29,2°, найнижча — у 1948 році, тоді було -3,2°.

У понеділок, 28 квітня, в Україні також утримається суха погода. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі температура буде в межах +1–6°, але на ґрунті знову можливі заморозки 0–5°, у північних, східних та центральних областях і в повітрі — 0–3°. Вдень повітря прогріється до 11–16°, на Закарпатті — до 19°, у східних та північно-східних регіонах — 7–12°.

У Києві в понеділок буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозуються заморозки у повітрі 0–2°, вдень температура становитиме 13–15° тепла.

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