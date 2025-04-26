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В Украине прогнозируют сухую погоду и заморозки на выходных

23:31, 26 апреля 2025
Погода в Украине на 27028 апреля: без существенных осадков, местами заморозки.
В Украине прогнозируют сухую погоду и заморозки на выходных
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В воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать сухая погода. Осадки возможны лишь ночью в Крыму и днем в восточных областях - там местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно северного направления, скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, однако в большинстве регионов, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0-5°. В западных и северных областях возможны заморозки и в воздухе - до -3°. Днем температура поднимется до 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны - до 11-16°.

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура составит 1-3° тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°. Днем прогнозируется 10-12° тепла. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве в этот день была зафиксирована в 2013 году - +29,2°, самая низкая - в 1948 году, тогда было -3,2°.

В понедельник, 28 апреля, в Украине также сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура будет в пределах +1-6°, но на почве снова возможны заморозки 0-5°, в северных, восточных и центральных областях и в воздухе - 0-3°. Днем воздух прогреется до 11-16°, на Закарпатье - до 19°, в восточных и северо-восточных регионах - 7-12°.

В Киеве в понедельник будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью прогнозируются заморозки в воздухе 0-2°, днем температура составит 13-15° тепла.

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