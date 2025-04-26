Во Львове задержали мужчину, который похитил из квартиры сейф на почти 20 млн гривен

Во Львове задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

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Полиция Львовской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в краже из квартиры на сумму около 20 миллионов гривен.

По данным правоохранителей, 24 апреля в полицию обратился 62-летний львовянин, который сообщил о краже из его квартиры на улице Героев Майдана. Злоумышленник похитил переносной металлический сейф, в котором были денежные средства, ювелирные изделия и другие ценности.

Полицейские установили, что подозреваемый путем подбора ключа проник в квартиру, забрал сейф, а затем открыл его, похитив более 200 тысяч долларов, более 220 тысяч евро и другие драгоценности. Общая сумма похищенного составляет почти 20 миллионов гривен.

К расследованию привлекли оперативников уголовного розыска, уголовного анализа и следователей Львовского районного управления полиции №2. Благодаря записям камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина» удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Им оказался 64-летний львовянин.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли похищенные средства, ценности и другие вещественные доказательства. Задержанному уже сообщили о подозрении по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения для подозреваемого.

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