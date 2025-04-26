У Львові затримали чоловіка, який викрав із квартири сейф на майже 20 млн гривень

У Львові затримали 64-річного чоловіка, підозрюваного у крадіжці.

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Поліція Львівської області повідомила про затримання чоловіка, підозрюваного у крадіжці з квартири на суму близько 20 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, 24 квітня до поліції звернувся 62-річний львів’янин, який повідомив про крадіжку з його квартири на вулиці Героїв Майдану. Зловмисник викрав переносний металевий сейф, у якому були грошові кошти, ювелірні вироби та інші цінності.

Поліцейські встановили, що підозрюваний шляхом підбору ключа проник у квартиру, забрав сейф, а згодом відкрив його, викравши понад 200 тисяч доларів, понад 220 тисяч євро та інші коштовності. Загальна сума викраденого становить майже 20 мільйонів гривень.

До розслідування залучили оперативників карного розшуку, кримінального аналізу та слідчих Львівського районного управління поліції №2. Завдяки записам камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» вдалося встановити місце перебування підозрюваного і затримати його. Ним виявився 64-річний львів’янин.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили викрадені кошти, цінності та інші речові докази. Затриманому вже повідомили про підозру за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваного.

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