У Турции появится собственная модель искусственного интеллекта

Турция собирается запустить в использование свою базовую модель искусственного интеллекта.

Источник фото: Getty Images

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Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр заявил, что в ближайшее время его страна запустит в использование свою первую базовую модель искусственного интеллекта. Об этом пишет агентство Birlik Haber Ajansı.

«Мы внедрим программы, которые проложат путь для развития локальных и оригинальных моделей искусственного интеллекта», — сказал Качыр.

Министр отметил, что внедрение ИИ будет способствовать экономическому развитию.

«Благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта мы можем достичь значительного дополнительного роста нашей экономики в ближайшие годы. Ключом к наилучшему использованию революции искусственного интеллекта нашей страной является формирование наших производственных систем, образовательной политики и технологической инфраструктуры с помощью целостной стратегии», — отметил Качыр.

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