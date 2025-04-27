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У Турции появится собственная модель искусственного интеллекта

09:16, 27 апреля 2025
Турция собирается запустить в использование свою базовую модель искусственного интеллекта.
У Турции появится собственная модель искусственного интеллекта
Источник фото: Getty Images
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Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр заявил, что в ближайшее время его страна запустит в использование свою первую базовую модель искусственного интеллекта. Об этом пишет агентство Birlik Haber Ajansı.

«Мы внедрим программы, которые проложат путь для развития локальных и оригинальных моделей искусственного интеллекта», — сказал Качыр.

Министр отметил, что внедрение ИИ будет способствовать экономическому развитию.

«Благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта мы можем достичь значительного дополнительного роста нашей экономики в ближайшие годы. Ключом к наилучшему использованию революции искусственного интеллекта нашей страной является формирование наших производственных систем, образовательной политики и технологической инфраструктуры с помощью целостной стратегии», — отметил Качыр.

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Турция

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