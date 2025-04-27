У Туреччини з’явиться власна модель штучного інтелекту

Туреччина збирається запустити у використання власну базову модель штучного інтелекту.

Джерело фото: Getty Images

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Міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Качир заявив, що найближчим часом його країна запустить у використання власну першу базову модель штучного інтелекту. Про це пише агентство Birlik Haber Ajansı.

«Ми впровадимо програми, які прокладуть шлях для розвитку локальних та оригінальних моделей штучного інтелекту», - сказав Качир.

Міністр зазначив, що впровадження ШІ сприятиме економічному розвитку.

«Завдяки широкому впровадженню штучного інтелекту ми можемо досягти значного додаткового зростання нашої економіки в найближчі роки. Ключем до найкращої оцінки революції штучного інтелекту нашою країною є формування наших виробничих систем, освітньої політики та технологічної інфраструктури за допомогою цілісної стратегії», - зауважив Качир.

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