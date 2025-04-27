В McDonald’s ответили, действительно ли сеть планирует возвращение ресторанов в РФ

В сети начала распространяться информация о возможном возвращении компании в РФ, что было вызвано подачей McDonald’s заявки на перерегистрацию торговых марок в России.

Источник фото: Janet Ganbold / Unsplash

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В медиа писали, что представители McDonald’s подали заявку на перерегистрацию торговых марок в России в декабре 2024 года. В компании отреагировали и заявили, что регулярно обновляют право собственности на свои торговые марки по всему миру, даже там, где не ведут никакой деятельности.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в том числе в России, использовать наши торговые марки в своих интересах», — пояснили там.

Там указали, что позиция McDonald’s относительно войны РФ против Украины «четкая и остается неизменной», и что McDonald’s одним из первых международных бизнесов осудил агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года.

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