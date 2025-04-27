В Киеве повреждены 54 дома в результате удара РФ 24 апреля

723 квартиры имеют разную степень разрушения, указал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Источник фото: начальник КГВА Тимур Ткаченко

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В Святошинском районе Киева в результате массированной атаки РФ 24 апреля повреждены 54 многоквартирных дома, 723 квартиры имеют различную степень разрушения. В результате российской атаки погибли 12 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Специалисты подразделения социальной защиты Святошинской районной государственной администрации продолжают принимать заявки на возмещение убытков.

Ранее мы писали, что для восстановления имущества, повреждённого в результате вооружённой вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. В частности, владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення».

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