Осторожно, сезон начался — в Минздраве объясняют, как вытащить клеща

В Украине начался «сезон» клещей — они все чаще кусают людей. И как указывают в Министерстве охраны здоровья, сезон активности этих паукообразных продлится почти до конца осени, а пик ожидается в мае-июне, а также в сентябре-октябре.
«Поймать» клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространённый миф, они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним — однако могут забраться на тело, когда человек отдыхает.
Как снизить риск укуса клеща?
Как вытащить клеща и что делать после возвращения домой — в инфографике ниже:
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