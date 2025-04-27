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Осторожно, сезон начался — в Минздраве объясняют, как вытащить клеща

15:34, 27 апреля 2025
Что делать, если вас укусил клещ и когда нужно обращаться к врачу.
Осторожно, сезон начался — в Минздраве объясняют, как вытащить клеща
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В Украине начался «сезон» клещей — они все чаще кусают людей. И как указывают в Министерстве охраны здоровья, сезон активности этих паукообразных продлится почти до конца осени, а пик ожидается в мае-июне, а также в сентябре-октябре.

«Поймать» клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространённый миф, они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним — однако могут забраться на тело, когда человек отдыхает.

Как снизить риск укуса клеща?

  • Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните прежде всего о минной опасности.
  • Всегда держитесь ближе к центру тропинок и не заходите в траву по обочинам.
  • Если планируете прогулку там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегающей к телу, светлой, с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.
  • Не сидите и не лежите на траве.
  • Выберите и применяйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых.
  • Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

Как вытащить клеща и что делать после возвращения домой — в инфографике ниже:

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Минздрав советы для здоровья

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