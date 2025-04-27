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Игнорирование регистрации места жительства в Германии для украинцев грозит штрафом в 1000 евро

10:54, 27 апреля 2025
Нарушение срока подачи может привести к штрафу, особенно строго караются фиктивные прописки — до 50 000 евро штрафа.
Игнорирование регистрации места жительства в Германии для украинцев грозит штрафом в 1000 евро
Источник фото: aussiedlerbote.de
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Для многих украинцев, которые только что прибыли или уже живут в Германии, регистрация места жительства может показаться формальностью, но в немецкой системе это ключ к множеству других важных вещей:

  • банковских счетов,
  • медицинского страхования,
  • получения разрешения на проживание,
  • оформления школьного места для ребенка.

Какие документы нужны и на что стоит обратить внимание, объяснили на сайте UA Migrant. В частности, указывается, что в Германии прописка называется Anmeldung bei der Meldebehörde. Это официальное подтверждение того, где именно вы проживаете. Документ, который вы получаете после регистрации, называется Anmeldebescheinigung. Этот документ понадобится в банке, школе, больнице, на работе и даже при покупке SIM-карты.

Согласно §17 Закона о регистрации (Bundesmeldegesetz), каждый, кто переезжает в новое жилье, должен зарегистрироваться в течение 14 дней после заселения. Опоздание может обойтись в штраф от 10 до 1000 евро — хотя на практике такие суммы накладываются редко, указывают специалисты.

Обращаться нужно в Einwohnermeldeamt или Bürgeramt в вашем городе. В больших городах, таких как Берлин, Кельн, Мюнхен или Гамбург, необходимо предварительно записаться онлайн. В меньших — возможна живая очередь или запись по телефону.

Что нужно иметь с собой?

  • Заграничный паспорт или вид на жительство (Aufenthaltstitel)
  • Письменное подтверждение от арендодателя — Wohnungsgeberbestätigung
  • Договор аренды жилья
  • Документы о браке или рождении детей (если регистрируется вся семья)

Шаблон Wohnungsgeberbestätigung обычно есть на сайте городской администрации.

В отделении выдается Anmeldeformular, где нужно указать:

  • имя, дату рождения, религиозную принадлежность (или «Keine» для избежания церковного налога),
  • предыдущий адрес (если был),
  • имена членов семьи, которые проживают вместе с вами.

Если вы принадлежите к православной церкви или являетесь мусульманином, церковный налог не взимается.

Прописка необходима для:

  • открытия банковского счета
  • оформления медицинской страховки
  • подачи на вид на жительство или гражданство
  • записи ребенка в школу или садик
  • оформления водительских прав
  • получения налогового номера (Steuer-ID)

Нарушение срока подачи может привести к штрафу. Особенно строго караются фиктивные прописки — до 50 000 евро штрафа.

Выписка с предыдущего места жительства в Германии не требуется — все происходит автоматически после новой регистрации. Но если вы выезжаете из Германии — сняться с регистрации обязательно.

Граждане Украины, прибывшие по гуманитарной программе или имеющие визу типа D, обязаны прописаться сразу после прибытия. Это важно для доступа к социальным услугам, включая финансовую помощь, интеграционные курсы и медицинское обслуживание.

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Германия

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