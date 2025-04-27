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Spotify планирует повысить цены для Европы с июля

11:15, 27 апреля 2025
Указывается, что представители музыкальной индустрии давно лоббировали Spotify, Apple Music и другие стриминговые платформы относительно повышения цен.
Spotify планирует повысить цены для Европы с июля
Источник фото: @felipepelaquim / Unsplash
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Spotify планирует повысить цену на индивидуальные подписки примерно на 1 евро в странах Европы и Латинской Америки, вероятно, с июня. Об этом пишет агентство Financial Times.

Как отмечается, представители музыкальной индустрии давно лоббировали Spotify, Apple Music и другие стриминговые платформы относительно повышения цен, говоря, что их цены росли медленнее, чем инфляция, и услуга остается дешевой по сравнению с подписками на потоковое видео, такими как Netflix.

Даже после недавнего повышения цен, в настоящее время подписка на Spotify в США стоит $11,99, что на $2 больше, чем 14 лет назад, когда этот сервис только появился.

В Украине стоимость индивидуального плана составила $4,99 (более 200 грн) в месяц.

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музыкальная индустрия

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