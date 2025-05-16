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В США мужчина пытался провезти через границу попугаев, спрятав их в свои ботинки

13:13, 16 мая 2025
Пограничники обнаружили шестерых живых попугаев в обуви 51-летнего мужчины.
В США мужчина пытался провезти через границу попугаев, спрятав их в свои ботинки
Фото: nathanmateus23 \ unsplash
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Американские пограничники задержали 51-летнего мужчину, который пытался контрабандой перевезти шесть попугаев из Мексики в США, спрятав их в свои ботинки. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что сотрудники обратили внимание на «необычные выпуклости» в районе лодыжек мужчины. Когда его попросили выйти из машины для дополнительной проверки, оказалось, что в обуви спрятаны живые попугаи.

Но это был не единственный «груз»: ещё шесть птиц — двое из них уже мёртвые — пограничники обнаружили внутри автомобиля.

Эксперты подчеркивают, что контрабанда птиц представляет серьёзную угрозу, поскольку они могут быть носителями опасных заболеваний, включая птичий грипп, что создаёт риски для местной фауны и аграрного сектора.

Все конфискованные птицы в настоящее время находятся на карантине под наблюдением ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США.

К слову, в начале мая произошёл ещё один похожий случай на пункте пропуска Сан-Исидро: 26-летний мужчина пытался нелегально ввезти в США 16 волнистых попугайчиков и трёх кур. Их обнаружили в клетках под одеялом, которое подозрительно шевелилось в салоне его автомобиля.

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США контрабанда животные

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