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У США чоловік намагався провезти через кордон папуг, сховавши їх у свої черевики

13:13, 16 травня 2025
Прикордонники виявили шістьох живих папуг у взутті 51-річного чоловіка.
У США чоловік намагався провезти через кордон папуг, сховавши їх у свої черевики
Фото: nathanmateus23 \ unsplash
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Американські прикордонники затримали 51-річного чоловіка, який намагався контрабандою перевезти шість папуг із Мексики до США, сховавши їх у свої черевики. Про це повідомляє Independent.

Вказується, що співробітники звернули увагу на «незвичні випуклості» в районі щиколоток чоловіка. Після того, як його попросили вийти з машини для додаткової перевірки, з’ясувалося, що в черевиках сховані живі папуги.

Та це був не єдиний «вантаж»: ще шість птахів — з них двоє вже мертві — прикордонники виявили всередині авто.

Фахівці наголошують, що контрабанда птахів становить серйозну загрозу, адже вони можуть бути носіями небезпечних захворювань, включно з пташиним грипом, що несе ризики для місцевої фауни та аграрного сектору.

Усі конфісковані птахи наразі перебувають на карантині під наглядом ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США.

До слова, на початку травня ще один схожий випадок стався на пункті пропуску Сан-Ісідро: 26-річний чоловік намагався незаконно ввезти до США 16 папужок і трьох курей. Їх виявили в клітках під ковдрою, що дивно ворушилася у салоні його автівки.

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США контрабанда тварини

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