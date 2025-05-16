У Стамбулі розпочалися переговори делегацій України, США та Туреччини, фото

Розпочалася зустріч у форматі Україна-Туреччина-США.

Фото: МЗС Туреччини

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

У свою чергу, МЗС Туреччини опублікувало фото з початку тристоронніх переговорів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», буде два формати переговорів: спочатку відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна , а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

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