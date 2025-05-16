Я зустрінуся з Путіним, «як тільки ми зможемо це організувати», — Трамп

Дональд Трамп також висловився щодо переговорів України і РФ.

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Президент США Дональд Трамп поїде до США з Близького Сходу, так і не приїхавши на переговори України та РФ до Туреччини. Виступаючи в Абу-Дабі, він заявив про своє повернення до США.

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому", - сказав Трамп, цитує Clash Report.

Так він висловився щодо зустрічі з Путіним, зазначивши, що це відбудеться "як тільки ми зможемо це організувати".

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що терміни зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним щодо припинення війни РФ проти Україну можуть бути обговорені після повернення американського лідера з турне Близьким Сходом.

Сам Трамп заявив, що між Росією та Україною «нічого не станеться», поки він особисто не зустрінеться з Путіним.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Стамбулі 16 травня відбудуться переговори між делегаціями України та Росії.

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