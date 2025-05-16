Я встречусь с Путиным, «как только мы сможем это организовать», — Трамп

Дональд Трамп также высказался по поводу переговоров Украины и РФ.

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Президент США Дональд Трамп поедет в США с Ближнего Востока, так и не приехав на переговоры Украины и РФ в Турцию. Выступая в Абу-Даби, он заявил о своем возвращении в США.

"Увидим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой", - сказал Трамп.

Так он высказался по поводу встречи с Путиным, отметив, что это произойдет "как только мы сможем это организовать".

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что сроки встречи президента США Дональда Трампа с Путиным по прекращению войны РФ против Украины могут быть обсуждены по возвращении американского лидера по турне по Ближнему Востоку.

Сам Трамп заявил, что между Россией и Украиной ничего не произойдет, пока он лично не встретится с Путиным.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Стамбуле 16 мая пройдут переговоры между делегациями Украины и России.

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