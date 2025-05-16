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Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

11:10, 16 мая 2025
Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.
Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал распоряжение от 14 мая №475-р под названием «Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Этим распоряжением утверждены:

  • Дорожная карта по вопросам верховенства права;
  • Дорожная карта по вопросам реформы государственного управления;
  • Дорожная карта по вопросам функционирования демократических институтов;
  • план мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (общинам) Украины.

Вместе с тем, к распоряжению не были приложены соответствующие дорожные карты.

Вечером 15 мая Офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной опубликовал ссылки на соответствующие дорожные карты.

В частности, Дорожная карта по вопросам верховенства права предусматривает разработку и утверждение плана дальнейшей судебной реформы.

Так, на второй квартал 2025 года планируется разработка и утверждение Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025–2029 годы после консультаций с общественностью и бизнесом. Она будет охватывать, в частности, оптимизацию сети судов, систему администрирования деятельности судов и судебного управления, укрепление Верховного Суда и совершенствование процедуры отбора его судей, модернизацию процессуальных кодексов, исполнение судебных решений, расширение применения способов альтернативного разрешения споров, цифровизацию, реформирование адвокатуры, юридического образования и системы подготовки судей.

На начало 2026 года запланированы разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии с бюджетом после консультаций с общественностью и бизнесом, а также разработка системы мониторинга.

Также на четвертый квартал 2026 года планируется совершенствование конкурсной процедуры на должности судей Верховного Суда, что предусматривает временное, но значительное привлечение независимых экспертов.

 

Автор: Наталя Мамченко

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Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.

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