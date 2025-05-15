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Кабмин решил не публиковать утвержденные дорожные карты по вопросам судебной реформы и реформы госслужбы для переговоров с ЕС

17:57, 15 мая 2025
В распоряжении Кабмина указано, что эти дорожные карты по вопросам верховенства права, функционирования демократических институтов и реформы государственного управления «прилагаются», но правительство так их и не опубликовало.
Кабмин решил не публиковать утвержденные дорожные карты по вопросам судебной реформы и реформы госслужбы для переговоров с ЕС
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Недавно вице-премьер по вопросам евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Кабмин 14 мая «рассмотрел и утвердил Дорожные карты трансформаций, определяющие ключевые ориентиры государственной политики в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов».

Разработка этих стратегических документов предусмотрена переговорной рамкой ЕС для Украины. В частности, дорожные карты по верховенству права и государственному управлению являются условием открытия переговоров по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals).

«В контексте дальнейшего движения Украины, правительница подчеркнула, что наше государство уже выполнило все необходимые предпосылки для открытия первого Кластера «Основы процесса вступления в ЕС», в частности правительство рассмотрело и утвердило Дорожные карты трансформаций в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Все документы, необходимые для открытия первого Кластера, вскоре будут поданы на рассмотрение ЕС», – сообщили в Офисе Стефанишиной.

Действительно, Кабмин 15 мая опубликовал соответствующее распоряжение от 14 мая №475-р под названием «Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Этим распоряжением, как в нем указано, решено:

«Утвердить (прилагаются к оригиналу):

  • Дорожную карту по вопросам верховенства права;
  • Дорожную карту по вопросам реформы государственного управления;
  • Дорожную карту по вопросам функционирования демократических институтов;
  • план мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (общинам) Украины».

Впрочем, эти дорожные карты к самому тексту распоряжения по неизвестным причинам не приложены, поэтому общественность и журналисты не могут с ними ознакомиться.

Кроме того, утверждена переговорная позиция Украины во время переговоров с ЕС относительно заключения Соглашения о вступлении Украины в ЕС по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Она уже, согласно распоряжению, является документом для служебного пользования.

Таким образом, на данный момент неизвестно, планирует ли правительство в лице Ольги Стефанишиной или других лиц, ответственных за евроинтеграцию, раскрывать содержание запланированных в Украине реформ и соответствующих документов, в частности, дальнейших шагов в направлении судебной реформы.

Также правительство этим распоряжением предусмотрело, что финансирование выполнения этих дорожных карт может осуществляться и за счет средств международной технической помощи.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям (военным администрациям) при участии других государственных органов поручено обеспечить выполнение этих неопубликованных для общества дорожных карт и плана мероприятий и подавать ежеквартально Кабмину информацию о состоянии их выполнения.

Автор: Наталя Мамченко

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судебная реформа ЕС Кабинет Министров Украины госслужба

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Кабмин решил не публиковать утвержденные дорожные карты по вопросам судебной реформы и реформы госслужбы для переговоров с ЕС

В распоряжении Кабмина указано, что эти дорожные карты по вопросам верховенства права, функционирования демократических институтов и реформы государственного управления «прилагаются», но правительство так их и не опубликовало.

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