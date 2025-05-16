В Сумской области экс-депутат не указал в декларации имущество на 7,4 млн грн

Подозреваемый скрыл информацию о 9 земельных участках и автомобилях, принадлежащих его жене.

Фото: lb.ua

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату Дубовязовского поселкового совета Конотопского района по факту умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, при подаче ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый не указал сведения о 9 земельных участках, 4 грузовых автомобилях марки MAN, 2 полуприцепах и легковом автомобиле TOYOTA Land Cruiser Prado 2021 года выпуска, которые находятся в собственности его жены.

Также он не задекларировал доход, полученный им и его женой. Кроме того, он указал недостоверные данные о размере полученных ими дивидендов и заработной платы.

В целом субъект декларирования подал сведения, которые отличаются от достоверных на общую сумму 7 млн 440 тыс. грн.

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