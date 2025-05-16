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На Сумщині ексдепутат не вказав у декларації майно на 7,4 млн грн

07:00, 16 травня 2025
Підозрюваний не зазначив відомості про 9 земельних ділянок, автомобілі, які належать на праві власності його дружині.
На Сумщині ексдепутат не вказав у декларації майно на 7,4 млн грн
Фото: lb.ua
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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру на даний час вже колишньому депутату Дубовʼязівської селищної ради Конотопського району за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний не зазначив відомості про 9 земельних ділянок, 4 вантажні автомобілі марки MAN, 2 напівпричіпи та легковий автомобіль TOYOTA Land Cruiser Prado 2021 року, які належать на праві власності його дружині.

Також він не вказав дохід, отриманий ним та дружиною. При цьому зазначив недостовірні відомості про розмір отриманих ним та дружиною дивідендів та заробітної плати.

Загалом субʼєкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 7 млн 440 тис грн.

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