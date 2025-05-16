«Здавав» неіснуючі квартири: на Рівненщині судили шахрая-рецидивіста

Чоловік під час відбування покарання налагодив шахрайську схему заробітку.

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Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді добився покарання для 40-річного волинянина, який, відбуваючи термін за шахрайство у виправному центрі на Рівненщині, продовжив злочинну діяльність, організувавши схему онлайн-оренди неіснуючого житла. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік публікував фейкові оголошення про здачу квартир, видаючи їх за свої. У розмовах із потенційними орендарями — переважно військовими — вимагав завдатки, а згодом вигадував поломки авто, щоб випросити ще грошей. Після цього зникав, блокуючи жертв. Загалом дев’ять осіб перерахували йому майже 36 тисяч гривень.

До того ж у березні цього року його вже визнали винним у торгівлі наркотиками в межах організованої групи, також зсередини виправного закладу. Рівненський районний суд визначив остаточне покарання за обидва епізоди — 6 років і 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Обвинувачений визнав провину і переконував суд у щирому каятті.

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