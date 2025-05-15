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У Львові розікрали майже 3,5 млн грн під час ремонту на стадіоні

23:48, 15 травня 2025
Перед судом постане директор підрядного товариства зі Львова.
У Львові розікрали майже 3,5 млн грн під час ремонту на стадіоні
Фото: leopolis.news
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У Львові правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, директор підрядного товариства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту підлогового покриття трибуни будівлі одного із стадіонів Львова.

Попередньо, між державним підприємством та підрядником у 2023 році було укладено договір про виконання вказаних робіт на об’єкті.

Для реалізації протиправного плану обвинувачений склав та вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, в останніх завищив фактичні обсяги робіт та вартість матеріалів.

Відтак, на підставі цих документів суб’єкту господарювання було безпідставно перераховано майже 3,5 млн грн бюджетних коштів.

Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах та службове підроблення.

В межах кримінального провадження заявлено цивільний позов до підприємця про відшкодування завданих збитків.

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прокуратура Львів

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