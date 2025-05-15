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У Резерв+ стали доступні нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових з дітьми

17:46, 15 травня 2025
У Резерв+ зʼявились нові відстрочки: для громадян із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК та для сімей, де дружина або чоловік — військові і мають дитину до 18 років.
У Резерв+ стали доступні нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових з дітьми
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У застосунку Резерв+ стали доступні два нових види відстрочкок — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Також Черногоренко додала, що на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів.

Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи.

Другий – відображення причин порушення правил військового обліку.

Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

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