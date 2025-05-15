У МОЗ пояснили, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності

Строк інвалідності автоматично продовжено для осіб, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не встигли цього зробити.

Фото: ukrinform.com

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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності особам з інвалідністю, які одержують соціальну допомогу, та особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.

Зазначається, що 1 січня 2025 року в Україні впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. У зв’язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Проте для взаємодії з державними органами може виникати потреба документально підтвердити цей факт.

Що важливо знати?

Строк інвалідності автоматично продовжено для осіб, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не встигли цього зробити.

Період продовження – до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не пізніше 30 червня 2025 року.

Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Як отримати документальне підтвердження?

Для осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу

Особи, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», можуть підтвердити продовження строку інвалідності через посвідчення отримувача допомоги. Для цього необхідно:

Звернутися до органу соціального захисту населення, де людина перебуває на обліку.

Внести до посвідчення запис про продовження державної соціальної допомоги до 30 червня 2025 року.

Для осіб з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Ці люди можуть підтвердити продовження строку інвалідності за допомогою нової довідки для отримання пільг. Щоб отримати нову довідку, необхідно:

Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Оформити довідку, в якій буде зазначено, що вона дійсна до 30 червня 2025 року.

Куди звертатись?

За внесенням запису до посвідчення або отриманням нової довідки слід звернутися до:

Структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем перебування на обліку.

Для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих або прифронтових територіях – спочатку потрібно стати на облік в органі соцзахисту на підконтрольній Україні території.

Процедура документального підтвердження автоматичного продовження інвалідності є доступною. Для цього достатньо звернутися до органу соцзахисту та оновити відповідний документ. Це дозволить безперешкодно користуватися передбаченими законом державними гарантіями та пільгами.

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