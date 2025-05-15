У МОЗ пояснили, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності особам з інвалідністю, які одержують соціальну допомогу, та особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.
Зазначається, що 1 січня 2025 року в Україні впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. У зв’язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Проте для взаємодії з державними органами може виникати потреба документально підтвердити цей факт.
Що важливо знати?
Строк інвалідності автоматично продовжено для осіб, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не встигли цього зробити.
Період продовження – до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не пізніше 30 червня 2025 року.
Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.
Як отримати документальне підтвердження?
Особи, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», можуть підтвердити продовження строку інвалідності через посвідчення отримувача допомоги. Для цього необхідно:
Звернутися до органу соціального захисту населення, де людина перебуває на обліку.
Внести до посвідчення запис про продовження державної соціальної допомоги до 30 червня 2025 року.
Ці люди можуть підтвердити продовження строку інвалідності за допомогою нової довідки для отримання пільг. Щоб отримати нову довідку, необхідно:
Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.
Оформити довідку, в якій буде зазначено, що вона дійсна до 30 червня 2025 року.
Куди звертатись?
За внесенням запису до посвідчення або отриманням нової довідки слід звернутися до:
Структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем перебування на обліку.
Для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих або прифронтових територіях – спочатку потрібно стати на облік в органі соцзахисту на підконтрольній Україні території.
Процедура документального підтвердження автоматичного продовження інвалідності є доступною. Для цього достатньо звернутися до органу соцзахисту та оновити відповідний документ. Це дозволить безперешкодно користуватися передбаченими законом державними гарантіями та пільгами.
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