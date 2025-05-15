Практика судів
  1. В Україні

У МОЗ пояснили, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності

23:30, 15 травня 2025
Строк інвалідності автоматично продовжено для осіб, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не встигли цього зробити.
У МОЗ пояснили, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, як документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності особам з інвалідністю, які одержують соціальну допомогу, та особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.

Зазначається, що 1 січня 2025 року в Україні впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. У зв’язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Проте для взаємодії з державними органами може виникати потреба документально підтвердити цей факт.

Що важливо знати?

Строк інвалідності автоматично продовжено для осіб, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не встигли цього зробити.

Період продовження – до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не пізніше 30 червня 2025 року.

Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Як отримати документальне підтвердження?

  1. Для осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу

Особи, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», можуть підтвердити продовження строку інвалідності через посвідчення отримувача допомоги. Для цього необхідно:

Звернутися до органу соціального захисту населення, де людина перебуває на обліку.

Внести до посвідчення запис про продовження державної соціальної допомоги до 30 червня 2025 року.

  1. Для осіб з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Ці люди можуть підтвердити продовження строку інвалідності за допомогою нової довідки для отримання пільг. Щоб отримати нову довідку, необхідно:

Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Оформити довідку, в якій буде зазначено, що вона дійсна до 30 червня 2025 року.

Куди звертатись?

За внесенням запису до посвідчення або отриманням нової довідки слід звернутися до:

Структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем перебування на обліку.

Для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих або прифронтових територіях – спочатку потрібно стати на облік в органі соцзахисту на підконтрольній Україні території.

Процедура документального підтвердження автоматичного продовження інвалідності є доступною. Для цього достатньо звернутися до органу соцзахисту та оновити відповідний документ. Це дозволить безперешкодно користуватися передбаченими законом державними гарантіями та пільгами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва