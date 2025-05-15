В Минздраве объяснили, как документально подтвердить автоматическое продление срока инвалидности

Срок инвалидности автоматически продлен для лиц, которые должны были проходить повторное освидетельствование после 1 января 2025 года, но не успели этого сделать.

Фото: ukrinform.com

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Министерство охраны здоровья Украины напомнило, как документально подтвердить автоматическое продление срока инвалидности для лиц с инвалидностью, которые получают социальную помощь, а также для тех, кто не имеет права на пенсию или соцпомощь.

Указывается, что с 1 января 2025 года в Украине введена система оценки повседневного функционирования человека. В связи с этим срок инвалидности для совершеннолетних лиц, которые подлежали повторному освидетельствованию после 1 января 2025 года, но не прошли его вовремя, автоматически продлен до 30 июня 2025 года. Однако для взаимодействия с государственными органами может понадобиться документальное подтверждение этого факта.

Что важно знать?

Срок инвалидности продлен до даты принятия решения по результатам новой оценки, но не позднее 30 июня 2025 года.

Для получения подтверждающих документов необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.

Как получить документальное подтверждение?

Для лиц с инвалидностью с детства и получателей государственной социальной помощи

(согласно законам «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»)

Что нужно сделать:

Обратиться в орган соцзащиты, где лицо состоит на учете.

Внести в удостоверение получателя помощи запись о продлении соцпомощи до 30 июня 2025 года.

Для лиц с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или соцпомощь

Что нужно сделать:

Обратиться в орган соцзащиты по месту проживания.

Получить новую справку для оформления льгот, в которой будет указано, что она действительна до 30 июня 2025 года.

Куда обращаться?

За внесением записи в удостоверение или получением справки следует обратиться в:

Структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве государственной администрации или исполнительный орган городского, районного в городе совета по месту учета.

Для лиц, находящихся на временно оккупированных или прифронтовых территориях, необходимо сначала встать на учет в органе соцзащиты на подконтрольной Украине территории.

Подтверждение автоматического продления инвалидности — процедура доступная. Достаточно обратиться в орган соцзащиты и обновить соответствующий документ. Это обеспечит беспрепятственное пользование государственными льготами и гарантиями.

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