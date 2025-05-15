В Хмельницкой области через суд вернули аграрному лицею земли стоимостью 4,7 млн ​​грн

Незаконно переданную землю стоимостью 4,7 млн ​​грн вернули государству.

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В Хмельницкой области аграрному лицею возвращены земли стоимостью 4,7 млн ​​грн, сообщает областная прокуратура.

В ходе судебного разбирательства Волочисской окружной прокуратуры о признании недействительным договора об использовании земли государственной собственности предприятие вернуло 120 га земли стоимостью 4 млн 700 тыс. грн законному владельцу.

Прокуроры установили, что учебное заведение, не имея соответствующих полномочий без согласования с Министерством образования и науки Украины, незаконно передало земли в пользование. Заключенный договор фактически скрывал передачу участков в аренду.

В процессе рассмотрения дела возбуждения были устранены, а земля возвращена законному владельцу.

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