На Хмельниччині через суд повернули аграрному ліцею землі вартістю 4,7 млн грн

Незаконно передану землю вартістю 4,7 млн грн повернули державі

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На Хмельниччині аграрному ліцею повернуто землі вартістю 4,7 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.

Під час судового розгляду Волочиської окружної прокуратури щодо визнання недійсним договору про використання землі державної власності суб’єкт господарювання повернув 120 га землі вартістю 4 млн 700 тис. грн законному власнику.

Прокурори встановили, що навчальний заклад, не маючи відповідних повноважень і без погодження з Міністерством освіти і науки України, незаконно передав землі у користування. Укладений договір фактично приховував передачу ділянок в оренду.

У процесі розгляду справи порушення були усунені, а землю повернуто законному власнику.

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