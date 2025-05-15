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Зеленський: Якщо немає припинення вогню та серйозних рішень — ми просимо санкції проти РФ

17:26, 15 травня 2025
Зеленський підкреслив, що зараз Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну.
Зеленський: Якщо немає припинення вогню та серйозних рішень — ми просимо санкції проти РФ
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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 15 травня в Анкарі заявив, що Україна просить ввести проти Росії, так як немає припинення вогню. Про це він сказав на прес-конференції.

«Якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулом. Стимулом, більш швидкого закінчення війни, або хоча б пришвидшити наші розмови про це. Ми хочемо сильного пакету санкцій про який нещодавно говорили, від США, від країн Європи та від країн глобального півдня, які не підтримують введення санкцій, через відповідні економічні відносини з Росією. Але зараз Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну», - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

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