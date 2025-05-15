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Якщо Путін готовий до припинення вогню, то нам треба зустрічатись, — Зеленський

17:28, 15 травня 2025
Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин, - зазначив Президент Володимир Зеленський.
Якщо Путін готовий до припинення вогню, то нам треба зустрічатись, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський підтвердив свою відкритість до прямих переговорів із Путіним, наголосивши, що першим кроком до діалогу має стати безумовне припинення вогню. Про це він сказав на брифінгу в Туреччині.

Він зазначив, що Путін має продемонструвати лідерство.  Якщо готовий до перемовин - треба зустрічатися без будь-яких умов, зазначає Президент. 

"Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський застеріг, що якщо Росія не продемонструє реального бажання завершити війну, Україна попросить США, ЄС і країни Глобального Півдня запровадити жорсткі санкції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що відправив до Стамбулу українську делегацію. Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Президент зазначив низький рівень російської делегації, проте наголосив, що відправляє українських посадовців з поваги до президентів США та Туреччини.

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рф путін Україна Туреччина Володимир Зеленський

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