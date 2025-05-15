Если Путин готов к прекращению огня, то нам нужно встречаться, — Зеленский

Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам, – отметил Президент Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский подтвердил свою открытость к прямым переговорам с Путиным, подчеркнув, что первым шагом к диалогу должно стать безусловное прекращение огня.

Он отметил, что Путин должен продемонстрировать лидерство. Если готов к переговорам – нужно встречаться без каких-либо условий, отмечает Президент.

"Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Первый шаг - прекращение огня. Если это возможно сделать на уровне технических групп - без вопросов. Если идет сигнал, что безусловное прекращение огня зависит от прямых переговоров лидеров - я здесь", - отметил глава государства.

В то же время, Зеленский предостерег, что если Россия не продемонстрирует реального желания завершить войну, Украина попросит США, ЕС и страны Глобального Юга ввести жесткие санкции.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что отправил в Стамбул украинскую делегацию.

Президент отметил низкий уровень российской делегации, однако подчеркнул, что отправляет украинских чиновников из уважения к президентам США и Турции.

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