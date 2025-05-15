Зеленський: Українську делегацію в Стамбулі очолить міністр оборони Умєров

Делегація України на переговорах у Стамбулі має намір обговорювати припинення вогню.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відправив до Стамбулу українську делегацію.

Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Президент зазначив низький рівень російської делегації, проте наголосив, що відправляє українських посадовців з поваги до президентів США та Туреччини.

«РФ не серйозно ставиться до реальних перемовин, але з поваги до президента Трампа і до президента Ердогана я вирішив відправити в Стамбул нашу делегацію», — наголосив Глава держави на пресконференції.

Президент наголосив, що делегація України на переговорах у Стамбулі має намір обговорювати припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав склад російської делегації, направленої до турецького міста, «бутафорським».

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