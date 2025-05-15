Зеленський: Українську делегацію в Стамбулі очолить міністр оборони Умєров

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відправив до Стамбулу українську делегацію.
Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Президент зазначив низький рівень російської делегації, проте наголосив, що відправляє українських посадовців з поваги до президентів США та Туреччини.
«РФ не серйозно ставиться до реальних перемовин, але з поваги до президента Трампа і до президента Ердогана я вирішив відправити в Стамбул нашу делегацію», — наголосив Глава держави на пресконференції.
Президент наголосив, що делегація України на переговорах у Стамбулі має намір обговорювати припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав склад російської делегації, направленої до турецького міста, «бутафорським».
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