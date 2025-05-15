Зеленский: Украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что направил в Стамбул украинскую делегацию.

Делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Глава государства отметил низкий уровень российской делегации, однако подчеркнул, что направляет украинских чиновников из уважения к президентам США и Турции.

«РФ не относится серьёзно к реальным переговорам, но из уважения к президенту Трампу и президенту Эрдогану я решил направить в Стамбул нашу делегацию», — подчеркнул Президент на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал состав российской делегации, направленной в турецкий город, «бутафорским».

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