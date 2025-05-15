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В США студентка потребовала вернуть деньги за обучение, потому что профессор использовал ChatGPT

20:46, 15 мая 2025
Профессор признал использование ИИ и отметил, что это стало для него уроком.
В США студентка потребовала вернуть деньги за обучение, потому что профессор использовал ChatGPT
Фото: pcwelt.de
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Студентка Северо-Восточного университета США Элла Стейплтон потребовала вернуть ей оплату за обучение из-за использования профессором ChatGPT, который запрещен для студентов. Оказалось, что он создавал учебные материалы с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта, пишет The New York Times.

Элла напомнила, что самим студентам запрещено использовать ИИ во время учебного процесса. Подозрения у нее появились в начале года, когда она заметила странности в лекционных материалах — орфографические ошибки, иллюстрации с характерными артефактами, свойственными ИИ-генераторам, а также фрагменты запросов, которые профессор случайно скопировал.

«Он говорит нам не использовать его, а сам использует», — заявила девушка.

Обеспокоенная двойными стандартами, она обратилась к администрации учебного заведения с требованием вернуть 8000 долларов, уже уплаченных за обучение. Рассмотрение продолжалось до самого ее выпуска, но окончательное решение университета было однозначным — возврата средств не будет.

Профессор Рик Арроуд, которого обвинила Стейплтон, подтвердил, что использовал ChatGPT, поисковик Perplexity и генератор слайдов Gamma, чтобы «осовременить» свои лекции. Он заверил, что тщательно просматривал сгенерированные материалы, но не заметил признаков ИИ, на которые обратила внимание студентка.

Теперь он считает, что преподаватели должны быть открытыми со студентами относительно того, когда и как именно используют ИИ. По его словам, этот случай стал для него уроком.

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США ChatGPT искусственный интеллект ИИ

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