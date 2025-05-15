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У США студентка вимагала повернути гроші за навчання, бо професор використовував ChatGPT

20:46, 15 травня 2025
Професор визнав використання ШІ і зазначив, що це стало йому уроком.
У США студентка вимагала повернути гроші за навчання, бо професор використовував ChatGPT
Фото: pcwelt.de
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Студентка з Північно-східного університету США Елла Стейплтон вимагала повернути їй кошти за навчання через використання професором ChatGPT, що заборонено для студентів. Виявилось, що створював навчальні матеріали за допомогою чат-бота на основу ШІ, пише New York Times.

Елла нагадала, що самим студентам заборонено користуватись штучним інтелектом під час навчального процесу. Підозра з’явилася на початку року, коли Стейплтон помітила дивні елементи в лекційних матеріалах – орфографічні помилки, ілюстрації з характерними артефактами, властивими генераторам ШІ, а також частини запиту професора, які той випадково скопіював.

«Він каже нам не використовувати його, а потім сам його використовує», – заявила дівчина.

Занепокоєна подвійними стандартами, вона звернулася до адміністрації навчального закладу з вимогою повернути їй 8000 доларів, уже сплачених за навчання. Розгляд тривав до самого її випуску, але остаточне рішення університету було однозначним – повернення грошей не буде.

Професор Рік Арроуд, якого звинуватила Стейплтон, підтвердив, що застосовував ChatGPT, пошуковик Perplexity і генератор слайдів Gamma, щоб «осучаснити» свої лекції. Він запевнив, що ретельно переглядав згенеровані матеріали, але не помітив ознак ШІ, на які звернула увагу студентка.

Тепер він вважає, що викладачі повинні бути відкритими зі студентами щодо того, коли і як саме використовують ШІ. За його словами, цей випадок став для нього уроком.

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США ChatGPT штучний інтелект ШІ

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