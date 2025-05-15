Практика судів
  1. У світі

Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»

12:57, 15 травня 2025
За словами Зеленського, Україну на перемовинах представляють топчиновники, Росію – бутафорія.
Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»
Фото: RFI
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував склад російської делегації, яка братиме участь у перемовинах, назвавши її «бутафорською». За його словами, Україну на цих переговорах представляють посадовці найвищого рівня — голови всіх українських спецслужб, Міністерства закордонних справ та представники офісу Президента.

«Треба зрозуміти, чи спроможні вони хоч щось самі вирішувати. Нам всім відомо, хто в росії приймає рішення», — підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що на високому рівні зустріч розпочнеться з переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та широкою турецькою делегацією.

«Ми в контакті з американської стороною, вони, думаю, також будуть в Туреччині на високому рівні. Рівень «рускіх» покищо мені офіційно невідомий. З того, що ми бачимо, то схоже на бутафорський рівень», – зазначив президент.

Подальші кроки у перемовинах будуть визначені після зустрічі з Ердоганом. Президент наголосив, що важливо оцінити мандат і повноваження російської делегації, оскільки від цього залежатиме ефективність переговорів.

«Будемо в контакті, ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації після зустрічі з Президентом Ердоганом», — заявив Зеленський.

Після цієї зустрічі прийматиме рішення, чи варто летіти до Стамбула на подальші переговори, залежно від рівня дипломатичного представництва Росії.

Додамо, Володимир Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Туреччина Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Парламент прийняв закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Верховна Рада внесла зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Наразі невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

Пенсійний фонд зможе вимагати повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — Рада підтримала законопроект

Законопроект передбачає про зміни до процесу повернення коштів страхової виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

Мобілізований з синдромом Туретта, який стояв на обліку у психоневрологічній лікарні, оскаржував рішення ВЛК: суд вказав на усталену позицію ВС, що перевіряти діагноз – не компетенція суду

У позовній заяві йшлося, що мобілізований чоловік є психічно хворою особою, тому надання йому зброї до рук є небезпечним, як для позивача особисто, так і для оточуючих, оскільки позивач не може контролювати свої рухи – що вирішив суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду