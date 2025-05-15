Зеленський назвав російську делегацію для переговорів «бутафорською»

За словами Зеленського, Україну на перемовинах представляють топчиновники, Росію – бутафорія.

Фото: RFI

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Президент України Володимир Зеленський охарактеризував склад російської делегації, яка братиме участь у перемовинах, назвавши її «бутафорською». За його словами, Україну на цих переговорах представляють посадовці найвищого рівня — голови всіх українських спецслужб, Міністерства закордонних справ та представники офісу Президента.

«Треба зрозуміти, чи спроможні вони хоч щось самі вирішувати. Нам всім відомо, хто в росії приймає рішення», — підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що на високому рівні зустріч розпочнеться з переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та широкою турецькою делегацією.

«Ми в контакті з американської стороною, вони, думаю, також будуть в Туреччині на високому рівні. Рівень «рускіх» покищо мені офіційно невідомий. З того, що ми бачимо, то схоже на бутафорський рівень», – зазначив президент.

Подальші кроки у перемовинах будуть визначені після зустрічі з Ердоганом. Президент наголосив, що важливо оцінити мандат і повноваження російської делегації, оскільки від цього залежатиме ефективність переговорів.

«Будемо в контакті, ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації після зустрічі з Президентом Ердоганом», — заявив Зеленський.

Після цієї зустрічі прийматиме рішення, чи варто летіти до Стамбула на подальші переговори, залежно від рівня дипломатичного представництва Росії.

Додамо, Володимир Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

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