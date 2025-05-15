Володимир Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом, відео

Літак Президента Володимира Зеленського приземлився в аеропорту в Анкарі.

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Президент Володимир Зеленський прибув до Анкари, де у нього запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Літак Президента приземлився в аеропорту в Анкарі.

Володимир Зеленський зазначив, що рівень делегації РФ більше схожий на "бутафорський". Однак зазначив, що ухвалить рішення щодо подальших кроків після зустрічі з президентом Ердоганом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

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