У Дії з’явилися нові військові облігації на честь тимчасово окупованих міст

Додаток «Дія» поповнився п’ятьма новими військовими облігаціями, які отримали символічні назви на честь тимчасово окупованих українських населених пунктів: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія. Про це повідомила пресслужба сервісу.
Нові облігації мають такі умови:
«Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів», — пояснили у «Дії».
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