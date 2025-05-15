У Дії з’явилися нові військові облігації на честь тимчасово окупованих міст

Дія поповнилась облігаціями з дохідністю до 17,9%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Додаток «Дія» поповнився п’ятьма новими військовими облігаціями, які отримали символічні назви на честь тимчасово окупованих українських населених пунктів: Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія. Про це повідомила пресслужба сервісу.

Нові облігації мають такі умови:

Токмак — дохідність 15%, дата погашення: 4 лютого 2026 року;

Соледар — 16,75%, дата погашення: 24 червня 2026 року;

Форос — 16,75%, дата погашення: 3 листопада 2027 року;

Новий Світ — від 16,4%, дата погашення: 14 квітня 2027 року;

Лівадія — від 17,9%, дата погашення: 9 червня 2027 року.

«Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів», — пояснили у «Дії».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.