Переклад на державну мову документів, наданих на лінгвістичну експертизу, може бути проведений експертом самостійно, без залучення перекладача — ККС ВС

ВС зазначив, що саме на експерта покладається обов’язок провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема й оцінити зміст вихідних даних, які надані експерту для проведення експертизи.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зробив висновок, що переклад на державну мову документів, наданих на лінгвістичну експертизу, може бути проведений експертом самостійно, без залучення перекладача.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили його за ч. 2 ст. 161; ч. 3 ст. 436-2; ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 109; ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 110 КК України. У касаційній скарзі захисник, не погоджуючись із такими рішенням судів, стверджував, що при проведенні лінгвістичної експертизи експерту було надано викладені російською мовою тексти статті та листівок, однак їх переклад на українську мову із залученням перекладача не проводився, а експерт сам безпосередньо здійснював їх переклад з російської на українську мову без залучення перекладача, що не передбачено нормами КПК України.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій без зміни, Верховний Суд вказав, що положеннями статей 68, 69 КПК України дійсно передбачено, що перекладач і експерт є різними учасниками кримінального провадження, кожен з яких має свої окремі процесуальні завдання і функції.

При цьому саме на експерта покладається обов’язок провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема й оцінити зміст вихідних даних, які надані експерту для проведення експертизи.

ККС ВС зазначив, що відповідно до п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції від 26 грудня 2012 року № 1950/5), експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків, а витребувані додаткові матеріали не надані або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань.

З огляду на це, оскільки експерт не ставив питання про необхідність попереднього залучення суб’єктом призначення експертизи перекладача для попереднього перекладу на державну мову наданих на експертизу документів, зокрема сторона захисту про це не вказує, доводи про те, що за таких умов експертиза не могла бути проведена експертом самостійно, не вбачаються обґрунтованими.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 28 квітня 2025 року у справі № 148/31/23 (провадження № 51-4336км24) можна за посиланням.

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