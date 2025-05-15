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Перевод на государственный язык документов, предоставленных на лингвистическую экспертизу, может быть проведен экспертом самостоятельно, без привлечения переводчика — КУС ВС

12:03, 15 мая 2025
ВС отметил, что именно на эксперта возлагается обязанность провести исследование объектов, явлений и процессов, содержащих сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, в том числе оценить содержание исходных данных, предоставленных эксперту для проведения экспертизы.
Перевод на государственный язык документов, предоставленных на лингвистическую экспертизу, может быть проведен экспертом самостоятельно, без привлечения переводчика — КУС ВС
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда пришёл к выводу, что перевод на государственный язык документов, предоставленных на лингвистическую экспертизу, может быть осуществлён экспертом самостоятельно, без привлечения переводчика.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по ч. 2 ст. 161; ч. 3 ст. 436-2; ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 109; ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. В кассационной жалобе защитник, не соглашаясь с такими решениями судов, утверждал, что при проведении лингвистической экспертизы эксперту были предоставлены изложенные на русском языке тексты статьи и листовок, однако их перевод на украинский язык с привлечением переводчика не проводился, а эксперт самостоятельно непосредственно осуществлял их перевод с русского на украинский язык без привлечения переводчика, что не предусмотрено нормами УПК Украины.

Оставляя решения судов предыдущих инстанций без изменений, Верховный Суд указал, что положениями статей 68, 69 УПК Украины действительно предусмотрено, что переводчик и эксперт являются разными участниками уголовного производства, каждый из которых имеет свои отдельные процессуальные задачи и функции.

При этом именно на эксперта возлагается обязанность провести исследование объектов, явлений и процессов, содержащих сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, в том числе и оценить содержание исходных данных, предоставленных эксперту для проведения экспертизы.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отметил, что в соответствии с п. 2.1 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5 (в редакции от 26 декабря 2012 года № 1950/5), эксперт может отказаться от проведения экспертизы, если предоставленных ему материалов недостаточно для выполнения возложенных на него обязанностей, а затребованные дополнительные материалы не предоставлены либо если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний.

Учитывая это, поскольку эксперт не поднимал вопрос о необходимости предварительного привлечения субъектом назначения экспертизы переводчика для предварительного перевода на государственный язык предоставленных на экспертизу документов, в частности сторона защиты этого не указывает, доводы о том, что в таких условиях экспертиза не могла быть проведена экспертом самостоятельно, не представляются обоснованными.

Ознакомиться с постановлением Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 28 апреля 2025 года по делу № 148/31/23 (производство № 51-4336км24) можно по ссылке.

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Верховный Суд судебная практика лингвистическая экспертиза речи КУС ВС

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