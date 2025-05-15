Доступно понад 100 голосів — ШІ озвучуватиме аудіокниги

Видавці самі зможуть обрати один із двох варіантів створення аудіокниг на основі ШІ.

Фото: slate.com

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Онлайн-сервіс Audible, що належить Amazon, запустив технологію озвучування за допомогою штучного інтелекту, щоб видавці могли випускати більше аудіокниг. Також у майбутньому будуть доступні послуги перекладу, пише Neowin.

Зазначається, що видавці можуть обрати один із двох варіантів створення аудіокниг на основі ШІ. У першому випадку можна передати Audible процес створення аудіокниги від початку до кінця. Другий варіант — видавці можуть використовувати технологію ШІ та керувати процесом самостійно.

Таким чином, видавці отримають вигоду від оновлень технології озвучування, яка з часом буде вдосконалюватися.

Зараз система ШІ пропонує вибір із понад 100 згенерованих голосів. Вони доступні англійською, іспанською, французькою та італійською мовами, навіть із різними акцентами та діалектами.

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