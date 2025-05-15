Доступно более 100 голосов — ИИ будет озвучивать аудиокниги

Издатели сами смогут выбрать один из двух вариантов производства аудиокниг на основе ИИ.

Фото: slate.com

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Онлайн-сервис Audible, который принадлежит Amazon, запустил технологию озвучивания с помощью ИИ, чтобы издатели смогли выпускать больше аудиокниг. Также в будущем будут доступны услуги перевода, пишет Neowin.

Отмечается, что издатели могут выбрать один из двух вариантов производства аудиокниг на основе ИИ. В первом случае можно передать Audible процесс создания аудиокниги от начала до конца. Второй вариант — издатели могут использовать технологию ИИ и управлять процессом самостоятельно.

Таким образом, издатели получат выгоду от обновлений технологии озвучивания, которая со временем будет совершенствоваться.

Сейчас система ИИ предлагает выбор из более чем 100 сгенерированных голосов. Они доступны на английском, испанском, французском и итальянском языках, и даже с разными акцентами и диалектами.

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