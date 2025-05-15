Имеет ли право на налоговую скидку военнослужащий — разъяснение налоговой

Налоговую скидку может получить только работающий по найму и только по доходам в виде зарплаты, полученной в течение года.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области сообщает, имеет ли военнослужащий право на налоговую скидку.

Отмечается, что Налоговый кодекс Украины, который регулирует порядок налогообложения доходов физических лиц, в том числе военнослужащих, не предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими в связи с исполнением обязанностей несения службы, кроме сумм денежного или имущественного содержания или обеспечения военнослужащих срочной службы (в том числе лиц, проходящих альтернативную службу), предусмотренных законом, которые выплачиваются из бюджета или бюджетным учреждением (пп. 165.1.10 НКУ).

При этом согласно п. 168.5 НКУ суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые из денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, лицами рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, государственной пожарной охраны, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, а также определенными Законом Украины от 20.12.1991 №2011-XII «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» с изменениями и дополнениями членами семьи, родителями, иждивенцами погибшего (умершего) военнослужащего, в связи с выполнением обязанностей во время прохождения службы, направляются исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов этой категории граждан.

В соответствии с пп. 14.1.170 НКУ налоговая скидка для физических лиц, которые не являются субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика — резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

Заработная плата — это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями согласно закону (пп. 14.1.48 НКУ).

Порядок применения налоговой скидки предусмотрен ст. 166 НКУ.

Согласно пп. 166.4.2 НКУ общая сумма налоговой скидки, начисленной налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 НКУ, кроме случая, определенного пп. 166.4.4 НКУ, когда общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Учитывая изложенное, военнослужащий, который получает денежное обеспечение, не имеет права на применение налоговой скидки.

Право на налоговую скидку имеет физическое лицо, которое является наемным работником, исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.

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