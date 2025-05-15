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Открыто дело против футболиста «Реала» Асенсио из-за распространения интимного видео с несовершеннолетней

16:15, 15 мая 2025
Защитник «Реала» фигурирует в возобновленном деле о нарушении приватности и детской порнографии.
Открыто дело против футболиста «Реала» Асенсио из-за распространения интимного видео с несовершеннолетней
Фото: sport.ua
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Испанская полиция возобновила уголовное производство против центрального защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио по делу, связанному с распространением сексуального видео с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство EFE.

Кроме Асенсио, в деле фигурируют еще трое футболистов - Андрес Гарсия из «Алькоркона», Ферран Руис из «Жироны» и Хуан Родригес из клуба «Тарасона». Всех подозревают в незаконном распространении интимных видеоматериалов, на которых зафиксированы две женщины. Как уточняется, одна из них на момент съемки была несовершеннолетней.

Событие стало публично известным еще осенью 2023 года. Тогда правоохранители задержали подозреваемых, однако впоследствии уголовное производство было прекращено. Теперь Верховный суд Канарских островов принял решение о возобновлении расследования. Следователь пришел к выводу, что в действиях подозреваемых имеются признаки нарушения неприкосновенности частной жизни, а также незаконного оборота порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Защита Рауля Асенсио настаивает на закрытии дела, ссылаясь на истечение сроков давности и отсутствие самого видео. Однако, как сообщают источники, следствию удалось получить переписку между футболистами, в которой они обсуждали упомянутое видео. Этот факт существенно повлиял на ход расследования.

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полиция дети следствие Испания спорт

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