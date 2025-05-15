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Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

11:23, 15 мая 2025
На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.
Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной
Фото: rada.gov.ua
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Верховная Рада 15 мая приняла в первом чтении законопроект 13164 о внесении изменения в статью 4 Закона «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан». Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Галина Третьякова и Мария Мезенцева.

Поданный проект разработан с целью устранения пробела в Законе «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» в части выплаты ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, который заключается в неопределенности размера ежемесячной денежной выплаты, выплачиваемой одному из членов семьи в случае, если их более двух.

Для достижения этой цели предлагается внести соответствующее изменение в ст. 4 Закона, согласно которому в п. 4 ч. 1 указанной статьи уточняется, что членам семей, указанным в ч. 3 ст. 2 этого Закона, а именно членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которых распространяется действие этого Закона, ежемесячная денежная выплата, назначаемая на двух и более членов семьи, выплачивается равными долями.

Как отмечают депутаты, статьей 4 Закона «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» предусмотрено, что ежемесячная денежная выплата выплачивается со дня обращения за ее назначением членам семей, указанным в части третьей статьи 2 этого Закона, в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц).

Однако неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Действующее пенсионное законодательство предусматривает, что в случаях двух и более нетрудоспособных членов семьи пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями. Аналогичный предлагаемому подход предусмотрен Законом «О единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины».

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Верховная Рада Украины законопроект

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Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

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