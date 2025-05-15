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Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

11:23, 15 травня 2025
Наразі невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.
Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
Фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада 15 травня прийняла в першому читанні законопроект 13164 про внесення зміни до статті 4 Закону «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян». Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Галина Третьякова та Марія Мезенцева.

Поданий проект розроблено з метою усунення прогалини у Законі «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» в частині виплати щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яка полягає у невизначеності розміру щомісячної грошової виплати, яка виплачується одному із членів сім’ї у разі, якщо їх більше двох.

Для досягнення цієї мети пропонується внести відповідну зміну до ст. 4 Закону, згідно з якою у п. 4 ч. 1 зазначеної статті уточнюється, що членам сімей, зазначеним у ч. 3 ст. 2 цього Закону, а саме, членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія цього Закону, щомісячна грошова виплата, яка призначається на двох та більше членів сім’ї, виплачується рівними частками.

Як зазначають депутати, статтею 4 Закону «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» передбачено, що щомісячна грошова виплата виплачується з дня звернення за її призначенням членам сімей, зазначеним у частині третій статті 2 цього Закону, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Проте невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

Чинне пенсійне законодавство передбачає, що у випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. Аналогічний пропонованому підхід передбачений Законом «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

 

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Верховна Рада України законопроект

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Верховна Рада підтримала врегулювання щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Наразі невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

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