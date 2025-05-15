У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину у номері готелю

Інцидент стався у Святошинському районі Києва.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі.

Як повідомила Київська міська прокуратура, працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані ходить коридорами готелю зі зброєю у руках та викликали працівників ДСО. Прибувши в готель, правоохоронці почали з ним розмову, переконуючи віддати зброю.

«Натомість чоловік, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було», - заявили у прокуратурі.

Після цього зловмисника затримали. У нього вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Мотивів своїх дій підозрюваний пояснити не може.

Тепер чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з готелів Святошинського району Києва 14 травня сталася стрілянина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.