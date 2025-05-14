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В одному з готелів Києва сталася стрілянина — подробиці, фото

10:23, 14 травня 2025
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина в готелі.
В одному з готелів Києва сталася стрілянина — подробиці, фото
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В одному з готелів Святошинського району Києва 14 травня сталася стрілянина. За попередніми даними, серед громадян постраждалих немає, повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначають правоохоронці, повідомлення про стрілянину надійшло близько 7:30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію. Стрілка затримали. 

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.

Зазначається, що стрілянину влаштував п'яний мешканець Хмельницької області. Близько тижня тому 26-річний чоловік приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю.

Перебуваючи в нетверезому стані у номері, він декілька разів вистрілив вогнепальної зброї. Поліцейські вилучили зброю, її направлять на експертизу.

Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

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поліція Київ

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