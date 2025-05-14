В одной из гостиниц Киева произошла стрельба — подробности и фото

В Святошинском районе Киева произошла стрельба в гостинице.

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В одной из гостиниц Святошинского района Киева 14 мая произошла стрельба. По предварительным данным, среди граждан пострадавших нет, сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечают правоохранители, сообщение о стрельбе поступило около 7:30. На место происшествия были направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция. Стрелка была задержана.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Отмечается, что стрельбу устроил пьяный житель Хмельницкой области. Около недели назад 26-летний мужчина приехал в столицу по работе и поселился в гостиницу.

Находясь в нетрезвом состоянии, он несколько раз выстрелил огнестрельного оружия. Полицейские изъяли оружие, его направят на экспертизу.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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