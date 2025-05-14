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Жгучий привет с Солнца – Землю накроет магнитная буря

11:54, 14 мая 2025
На Солнце зафиксирована мощная вспышка X1.2.
Жгучий привет с Солнца – Землю накроет магнитная буря
Фото: ТСН
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На западном краю Солнца 13 мая зафиксировали мощную солнечную вспышку класса X1.2, что может вызвать магнитную бурю на Земле. Об этом сообщает научный портал The Watchers.

Вспышка началась в 15:25 UTC (18:25 по Киеву) и длилась почти 20 минут, завершившись в 15:44 UTC (18:44 по Киеву). Это уже седьмая вспышка высокого класса X в 2024 году и первая с конца марта. По мощности она занимает третье место среди нынешних.

Во время события произошел значительный выброс корональной массы. Прямого удара по Земле не ожидается, однако будет наблюдаться ухудшение качества радиосвязи - особенно над Атлантикой, Америкой, а также частями Европы и Африки.

По прогнозам ученых, скользящее влияние солнечной активности возможно 17 мая, что может вызвать умеренную магнитную бурю.

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